ألف كينا بابوا غينيا الجديدة إلى نغولتروم بوتاني

تحويل PGK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pgk
٢٢٬٤٠٨٫٩٠ btn

1.00000 PGK = 22.40890 BTN

Mid-market exchange rate at 22:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0726589.19081.465621.648080.9641518.7274
1GBP1.153411.2372102.8731.690451.90091.1120521.6003
1USD0.932250.808277183.151.366351.536450.8988517.459
1INR0.01121190.009720710.012026510.01643240.01847810.010810.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

PGK إلى USD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / نغولتروم بوتاني
1 PGK22.40890 BTN
5 PGK112.04450 BTN
10 PGK224.08900 BTN
20 PGK448.17800 BTN
50 PGK1120.44500 BTN
100 PGK2240.89000 BTN
250 PGK5602.22500 BTN
500 PGK11204.45000 BTN
1000 PGK22408.90000 BTN
2000 PGK44817.80000 BTN
5000 PGK112044.50000 BTN
10000 PGK224089.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Papua New Guinean Kina
1 BTN0.04463 PGK
5 BTN0.22313 PGK
10 BTN0.44625 PGK
20 BTN0.89250 PGK
50 BTN2.23125 PGK
100 BTN4.46251 PGK
250 BTN11.15628 PGK
500 BTN22.31255 PGK
1000 BTN44.62510 PGK
2000 BTN89.25020 PGK
5000 BTN223.12550 PGK
10000 BTN446.25100 PGK