100 نغولتروم بوتاني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل BTN إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

100 btn
4.43 pgk

1.00000 BTN = 0.04425 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:15 UTC
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BTN إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.079689.27121.467011.668370.9539518.4073
1GBP1.1687711.2618104.3371.71461.949931.1149521.5138
1USD0.92630.792519182.68911.358851.545360.8836517.0501
1INR0.01120180.009584320.012093510.01643320.01868880.01068640.206195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Papua New Guinean Kina
1 BTN0.04425 PGK
5 BTN0.22127 PGK
10 BTN0.44254 PGK
20 BTN0.88507 PGK
50 BTN2.21268 PGK
100 BTN4.42536 PGK
250 BTN11.06340 PGK
500 BTN22.12680 PGK
1000 BTN44.25360 PGK
2000 BTN88.50720 PGK
5000 BTN221.26800 PGK
10000 BTN442.53600 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / نغولتروم بوتاني
1 PGK22.59700 BTN
5 PGK112.98500 BTN
10 PGK225.97000 BTN
20 PGK451.94000 BTN
50 PGK1129.85000 BTN
100 PGK2259.70000 BTN
250 PGK5649.25000 BTN
500 PGK11298.50000 BTN
1000 PGK22597.00000 BTN
2000 PGK45194.00000 BTN
5000 PGK112985.00000 BTN
10000 PGK225970.00000 BTN