1 نغولتروم بوتاني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
تحويل BTN إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / نغولتروم بوتاني
|1 PGK
|22.59700 BTN
|5 PGK
|112.98500 BTN
|10 PGK
|225.97000 BTN
|20 PGK
|451.94000 BTN
|50 PGK
|1129.85000 BTN
|100 PGK
|2259.70000 BTN
|250 PGK
|5649.25000 BTN
|500 PGK
|11298.50000 BTN
|1000 PGK
|22597.00000 BTN
|2000 PGK
|45194.00000 BTN
|5000 PGK
|112985.00000 BTN
|10000 PGK
|225970.00000 BTN