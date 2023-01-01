روبية نيبالية إلى دينار بحريني

تحويل NPR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
2.835 bhd

1.00000 NPR = 0.00284 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
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NPR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065688.31641.436321.663050.964418.3575
1GBP1.1531411.22875101.8381.656231.917671.1120821.1682
1USD0.938450.813835182.87951.34791.560670.90517.2274
1INR0.01132290.00981950.012065710.01626340.01883060.01091950.207861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bahraini Dinar
1 NPR0.00284 BHD
5 NPR0.01418 BHD
10 NPR0.02835 BHD
20 NPR0.05671 BHD
50 NPR0.14177 BHD
100 NPR0.28354 BHD
250 NPR0.70886 BHD
500 NPR1.41771 BHD
1000 NPR2.83543 BHD
2000 NPR5.67086 BHD
5000 NPR14.17715 BHD
10000 NPR28.35430 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Nepalese Rupee
1 BHD352.68100 NPR
5 BHD1763.40500 NPR
10 BHD3526.81000 NPR
20 BHD7053.62000 NPR
50 BHD17634.05000 NPR
100 BHD35268.10000 NPR
250 BHD88170.25000 NPR
500 BHD176340.50000 NPR
1000 BHD352681.00000 NPR
2000 BHD705362.00000 NPR
5000 BHD1763405.00000 NPR
10000 BHD3526810.00000 NPR