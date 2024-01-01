1 روبية نيبالية إلى دينار بحريني

تحويل NPR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.003 bhd

₨1.000 NPR = .د.ب0.002808 BHD

Mid-market exchange rate at 06:09
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NPR إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11293.2761.5121.6550.94821.678
1 GBP1.17911.311109.9391.7821.951.11725.551
1 USD0.8990.763183.8621.3591.4880.85219.49
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

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NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bahraini Dinar
1 NPR٠٫٠٠٢٨١ BHD
5 NPR٠٫٠١٤٠٤ BHD
10 NPR٠٫٠٢٨٠٨ BHD
20 NPR٠٫٠٥٦١٥ BHD
50 NPR٠٫١٤٠٣٩ BHD
100 NPR٠٫٢٨٠٧٧ BHD
250 NPR٠٫٧٠١٩٣ BHD
500 NPR١٫٤٠٣٨٦ BHD
1000 NPR٢٫٨٠٧٧٢ BHD
2000 NPR٥٫٦١٥٤٤ BHD
5000 NPR١٤٫٠٣٨٦٠ BHD
10000 NPR٢٨٫٠٧٧٢٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Nepalese Rupee
1 BHD٣٥٦٫١٦٠٠٠ NPR
5 BHD١٬٧٨٠٫٨٠٠٠٠ NPR
10 BHD٣٬٥٦١٫٦٠٠٠٠ NPR
20 BHD٧٬١٢٣٫٢٠٠٠٠ NPR
50 BHD١٧٬٨٠٨٫٠٠٠٠٠ NPR
100 BHD٣٥٬٦١٦٫٠٠٠٠٠ NPR
250 BHD٨٩٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ NPR
500 BHD١٧٨٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 BHD٣٥٦٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 BHD٧١٢٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 BHD١٬٧٨٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 BHD٣٬٥٦١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR