دولار ناميبي إلى روبية باكستانية

تحويل NAD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٥٬٤٣٨٫٦٠ pkr

1.00000 NAD = 15.43860 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.661960.9644518.3617
1GBP1.15311.229102.1631.656381.916271.1120121.1714
1USD0.93820.81367183.1271.347751.559210.9048517.2265
1INR0.0112860.009788270.012029810.01621310.0187570.01088520.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Pakistani Rupee
1 NAD15.43860 PKR
5 NAD77.19300 PKR
10 NAD154.38600 PKR
20 NAD308.77200 PKR
50 NAD771.93000 PKR
100 NAD1543.86000 PKR
250 NAD3859.65000 PKR
500 NAD7719.30000 PKR
1000 NAD15438.60000 PKR
2000 NAD30877.20000 PKR
5000 NAD77193.00000 PKR
10000 NAD154386.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Namibian Dollar
1 PKR0.06477 NAD
5 PKR0.32386 NAD
10 PKR0.64773 NAD
20 PKR1.29545 NAD
50 PKR3.23863 NAD
100 PKR6.47727 NAD
250 PKR16.19318 NAD
500 PKR32.38635 NAD
1000 PKR64.77270 NAD
2000 PKR129.54540 NAD
5000 PKR323.86350 NAD
10000 PKR647.72700 NAD