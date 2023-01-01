10 روبية باكستانية إلى دولار ناميبي

تحويل PKR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫٦٤ nad

1.00000 PKR = 0.06427 NAD

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.180.8077873.67291.364753.751628.4019
1EUR1.0737189.31040.86733.943591.465334.0280930.4951
1INR0.01202210.011196910.009711310.0441560.01640720.04510220.341451
1GBP1.237951.153102.97314.546871.689494.6442935.1601

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Namibian Dollar
1 PKR0.06427 NAD
5 PKR0.32134 NAD
10 PKR0.64268 NAD
20 PKR1.28536 NAD
50 PKR3.21340 NAD
100 PKR6.42681 NAD
250 PKR16.06702 NAD
500 PKR32.13405 NAD
1000 PKR64.26810 NAD
2000 PKR128.53620 NAD
5000 PKR321.34050 NAD
10000 PKR642.68100 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Pakistani Rupee
1 NAD15.55980 PKR
5 NAD77.79900 PKR
10 NAD155.59800 PKR
20 NAD311.19600 PKR
50 NAD777.99000 PKR
100 NAD1555.98000 PKR
250 NAD3889.95000 PKR
500 NAD7779.90000 PKR
1000 NAD15559.80000 PKR
2000 NAD31119.60000 PKR
5000 NAD77799.00000 PKR
10000 NAD155598.00000 PKR