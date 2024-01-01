纳米比亚元兑巴基斯坦卢比
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|1 NAD兑PKR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|15.5327
|15.5475
|低
|15.0774
|14.7000
|一般
|15.2624
|15.2078
|更改
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1 NAD 兑 PKR 统计信息
过去 30 天，NAD 兑 PKR 的表现如下：30 天高点为 15.5327，30 天低点为 15.0774。这意味着 30 天平均值为 15.2624。NAD 兑 PKR 的变化为 -1.22。
过去 90 天，NAD 兑 PKR 的表现如下：90 天高点为 15.5475，90 天低点为 14.7000。这意味着 90 天平均值为 15.2078。NAD 兑 PKR 的变化为 0.88。
如何将纳米比亚元兑换成巴基斯坦卢比
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PKR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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