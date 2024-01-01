5,000 纳米比亚元兑巴基斯坦卢比

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1 NAD兑PKR过去 30 天过去 90 天
15.532715.5475
15.077414.7000
一般15.262615.2079
更改-1.19%0.91%
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1 NAD 兑 PKR 统计信息

过去 30 天，NAD 兑 PKR 的表现如下：30 天高点为 15.5327，30 天低点为 15.0774。这意味着 30 天平均值为 15.2626。NAD 兑 PKR 的变化为 -1.19。

过去 90 天，NAD 兑 PKR 的表现如下：90 天高点为 15.5475，90 天低点为 14.7000。这意味着 90 天平均值为 15.2079。NAD 兑 PKR 的变化为 0.91。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.09391.7371.51.660.94420.568
1 GBP1.16711.275107.0911.7511.9381.10224.01
1 USD0.9150.784183.971.3731.5190.86418.826
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.224

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纳米比亚元/巴基斯坦卢比汇率
1 NAD15.22450 PKR
5 NAD76.12250 PKR
10 NAD152.24500 PKR
20 NAD304.49000 PKR
50 NAD761.22500 PKR
100 NAD1,522.45000 PKR
250 NAD3,806.12500 PKR
500 NAD7,612.25000 PKR
1000 NAD15,224.50000 PKR
2000 NAD30,449.00000 PKR
5000 NAD76,122.50000 PKR
10000 NAD152,245.00000 PKR
巴基斯坦卢比/纳米比亚元汇率
1 PKR0.06568 NAD
5 PKR0.32842 NAD
10 PKR0.65683 NAD
20 PKR1.31367 NAD
50 PKR3.28417 NAD
100 PKR6.56834 NAD
250 PKR16.42085 NAD
500 PKR32.84170 NAD
1000 PKR65.68340 NAD
2000 PKR131.36680 NAD
5000 PKR328.41700 NAD
10000 PKR656.83400 NAD