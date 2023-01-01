دولار ناميبي إلى دينار بحريني

تحويل NAD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٩٫٨٩١ bhd

1.00000 NAD = 0.01989 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:16 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NAD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436571.661630.9644518.3627
1GBP1.15311.22915102.1761.656281.915761.1120121.1711
1USD0.9380.81357183.1271.34751.55860.9046517.2242
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621010.01874970.01088270.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / Bahraini Dinar
1 NAD0.01989 BHD
5 NAD0.09946 BHD
10 NAD0.19891 BHD
20 NAD0.39783 BHD
50 NAD0.99457 BHD
100 NAD1.98913 BHD
250 NAD4.97283 BHD
500 NAD9.94565 BHD
1000 NAD19.89130 BHD
2000 NAD39.78260 BHD
5000 NAD99.45650 BHD
10000 NAD198.91300 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Namibian Dollar
1 BHD50.27320 NAD
5 BHD251.36600 NAD
10 BHD502.73200 NAD
20 BHD1005.46400 NAD
50 BHD2513.66000 NAD
100 BHD5027.32000 NAD
250 BHD12568.30000 NAD
500 BHD25136.60000 NAD
1000 BHD50273.20000 NAD
2000 BHD100546.40000 NAD
5000 BHD251366.00000 NAD
10000 BHD502732.00000 NAD