50 دينار بحريني إلى دولار ناميبي

تحويل BHD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bhd
٢٬٤٩٩٫٩٦ nad

1.00000 BHD = 49.99930 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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BHD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Namibian Dollar
1 BHD49.99930 NAD
5 BHD249.99650 NAD
10 BHD499.99300 NAD
20 BHD999.98600 NAD
50 BHD2499.96500 NAD
100 BHD4999.93000 NAD
250 BHD12499.82500 NAD
500 BHD24999.65000 NAD
1000 BHD49999.30000 NAD
2000 BHD99998.60000 NAD
5000 BHD249996.50000 NAD
10000 BHD499993.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Bahraini Dinar
1 NAD0.02000 BHD
5 NAD0.10000 BHD
10 NAD0.20000 BHD
20 NAD0.40001 BHD
50 NAD1.00001 BHD
100 NAD2.00003 BHD
250 NAD5.00007 BHD
500 NAD10.00015 BHD
1000 NAD20.00030 BHD
2000 NAD40.00060 BHD
5000 NAD100.00150 BHD
10000 NAD200.00300 BHD