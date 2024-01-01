Namibya dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile NAD → BHD çevirin

1.000 nad
19,897 bhd

1.00000 NAD = 0.01990 BHD

14:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.0779589.4811.455071.652660.9480518.3924
1 GBP1.1675111.25855104.4731.698851.929551.1068621.4739
1 USD0.92770.794565183.01031.349851.533150.879517.0624
1 INR0.01117560.009571890.012046710.01626120.01846940.01059510.205546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Bahreyn Dinarı
1 NAD0.01990 BHD
5 NAD0.09949 BHD
10 NAD0.19897 BHD
20 NAD0.39795 BHD
50 NAD0.99487 BHD
100 NAD1.98974 BHD
250 NAD4.97435 BHD
500 NAD9.94870 BHD
1000 NAD19.89740 BHD
2000 NAD39.79480 BHD
5000 NAD99.48700 BHD
10000 NAD198.97400 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Namibya Doları
1 BHD50.25780 NAD
5 BHD251.28900 NAD
10 BHD502.57800 NAD
20 BHD1005.15600 NAD
50 BHD2512.89000 NAD
100 BHD5025.78000 NAD
250 BHD12564.45000 NAD
500 BHD25128.90000 NAD
1000 BHD50257.80000 NAD
2000 BHD100515.60000 NAD
5000 BHD251289.00000 NAD
10000 BHD502578.00000 NAD