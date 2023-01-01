دولار ناميبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NAD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
5791.10 bdt

1.00000 NAD = 5.79110 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:16 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NAD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436521.66150.9644518.3636
1GBP1.15311.2292102.181.656291.915691.1120121.173
1USD0.9380.813537183.1271.347451.558480.9046517.225
1INR0.01128390.009786680.012029810.01620950.01874820.01088270.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / Bangladeshi Taka
1 NAD5.79110 BDT
5 NAD28.95550 BDT
10 NAD57.91100 BDT
20 NAD115.82200 BDT
50 NAD289.55500 BDT
100 NAD579.11000 BDT
250 NAD1447.77500 BDT
500 NAD2895.55000 BDT
1000 NAD5791.10000 BDT
2000 NAD11582.20000 BDT
5000 NAD28955.50000 BDT
10000 NAD57911.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Namibian Dollar
1 BDT0.17268 NAD
5 BDT0.86340 NAD
10 BDT1.72679 NAD
20 BDT3.45358 NAD
50 BDT8.63395 NAD
100 BDT17.26790 NAD
250 BDT43.16975 NAD
500 BDT86.33950 NAD
1000 BDT172.67900 NAD
2000 BDT345.35800 NAD
5000 BDT863.39500 NAD
10000 BDT1726.79000 NAD