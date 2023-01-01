متكال موزمبيقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MZN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
26.39 nzd

1.00000 MZN = 0.02639 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:13 UTC
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MZN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436651.661210.9646518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.915461.1122421.1721
1USD0.93810.81357183.1271.34771.558360.9049517.225
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621250.01874670.01088640.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار نيوزيلندي
1 MZN0.02639 NZD
5 MZN0.13196 NZD
10 MZN0.26392 NZD
20 MZN0.52785 NZD
50 MZN1.31963 NZD
100 MZN2.63925 NZD
250 MZN6.59812 NZD
500 MZN13.19625 NZD
1000 MZN26.39250 NZD
2000 MZN52.78500 NZD
5000 MZN131.96250 NZD
10000 MZN263.92500 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ميثامبيكان
1 NZD37.88950 MZN
5 NZD189.44750 MZN
10 NZD378.89500 MZN
20 NZD757.79000 MZN
50 NZD1894.47500 MZN
100 NZD3788.95000 MZN
250 NZD9472.37500 MZN
500 NZD18944.75000 MZN
1000 NZD37889.50000 MZN
2000 NZD75779.00000 MZN
5000 NZD189447.50000 MZN
10000 NZD378895.00000 MZN