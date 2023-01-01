متكال موزمبيقي إلى نيراس نيجيري

تحويل MZN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
12038.30 ngn

1.00000 MZN = 12.03830 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:13 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MZN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436651.661210.9646518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.915461.1122421.1721
1USD0.93810.81357183.1271.34771.558360.9049517.225
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621250.01874670.01088640.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

MZN إلى USD

MZN إلى EUR

MZN إلى GBP

MZN إلى INR

MZN إلى JPY

MZN إلى RUB

MZN إلى AUD

MZN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ميثامبيكان / النيرة النيجيرية
1 MZN12.03830 NGN
5 MZN60.19150 NGN
10 MZN120.38300 NGN
20 MZN240.76600 NGN
50 MZN601.91500 NGN
100 MZN1203.83000 NGN
250 MZN3009.57500 NGN
500 MZN6019.15000 NGN
1000 MZN12038.30000 NGN
2000 MZN24076.60000 NGN
5000 MZN60191.50000 NGN
10000 MZN120383.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ميثامبيكان
1 NGN0.08307 MZN
5 NGN0.41534 MZN
10 NGN0.83068 MZN
20 NGN1.66136 MZN
50 NGN4.15341 MZN
100 NGN8.30681 MZN
250 NGN20.76703 MZN
500 NGN41.53405 MZN
1000 NGN83.06810 MZN
2000 NGN166.13620 MZN
5000 NGN415.34050 MZN
10000 NGN830.68100 MZN