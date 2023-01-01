متكال موزمبيقي إلى دينار كويتي

تحويل MZN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٤٫٨٣٩ kwd

1.00000 MZN = 0.00484 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:11 UTC
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MZN إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436841.661890.964618.364
1GBP1.1528711.22915102.1761.656591.916061.1120621.1726
1USD0.9380.81357183.1271.347751.558850.904817.2254
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875260.01088460.207218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Kuwaiti Dinar
1 MZN0.00484 KWD
5 MZN0.02419 KWD
10 MZN0.04839 KWD
20 MZN0.09678 KWD
50 MZN0.24195 KWD
100 MZN0.48389 KWD
250 MZN1.20974 KWD
500 MZN2.41947 KWD
1000 MZN4.83895 KWD
2000 MZN9.67790 KWD
5000 MZN24.19475 KWD
10000 MZN48.38950 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ميثامبيكان
1 KWD206.65700 MZN
5 KWD1033.28500 MZN
10 KWD2066.57000 MZN
20 KWD4133.14000 MZN
50 KWD10332.85000 MZN
100 KWD20665.70000 MZN
250 KWD51664.25000 MZN
500 KWD103328.50000 MZN
1000 KWD206657.00000 MZN
2000 KWD413314.00000 MZN
5000 KWD1033285.00000 MZN
10000 KWD2066570.00000 MZN