متكال موزمبيقي إلى شلن كيني

تحويل MZN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
2309 kes

1.00000 MZN = 2.30926 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.436851.661830.9646518.3651
1GBP1.1529411.22915102.1761.656531.915911.1121821.1728
1USD0.937950.81357183.1271.34771.558720.904817.2256
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621250.01875110.01088460.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / شلن كيني
1 MZN2.30926 KES
5 MZN11.54630 KES
10 MZN23.09260 KES
20 MZN46.18520 KES
50 MZN115.46300 KES
100 MZN230.92600 KES
250 MZN577.31500 KES
500 MZN1154.63000 KES
1000 MZN2309.26000 KES
2000 MZN4618.52000 KES
5000 MZN11546.30000 KES
10000 MZN23092.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ميثامبيكان
1 KES0.43304 MZN
5 KES2.16520 MZN
10 KES4.33039 MZN
20 KES8.66078 MZN
50 KES21.65195 MZN
100 KES43.30390 MZN
250 KES108.25975 MZN
500 KES216.51950 MZN
1000 KES433.03900 MZN
2000 KES866.07800 MZN
5000 KES2165.19500 MZN
10000 KES4330.39000 MZN