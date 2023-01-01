5 شلن كيني إلى متكال موزمبيقي

تحويل KES إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

5 kes
2.13 mzn

1.00000 KES = 0.42603 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 00:03
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KES إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870051.0576587.94991.450671.675220.94619.2924
1GBP1.1493611.21565101.0891.667391.925481.0872922.1744
1USD0.945450.822605183.1561.37161.583910.8944518.2408
1INR0.01137010.009892310.012025610.01649430.01904740.01075630.219356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى EUR

KES إلى GBP

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / ميثامبيكان
1 KES0.42603 MZN
5 KES2.13017 MZN
10 KES4.26035 MZN
20 KES8.52070 MZN
50 KES21.30175 MZN
100 KES42.60350 MZN
250 KES106.50875 MZN
500 KES213.01750 MZN
1000 KES426.03500 MZN
2000 KES852.07000 MZN
5000 KES2130.17500 MZN
10000 KES4260.35000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / شلن كيني
1 MZN2.34723 KES
5 MZN11.73615 KES
10 MZN23.47230 KES
20 MZN46.94460 KES
50 MZN117.36150 KES
100 MZN234.72300 KES
250 MZN586.80750 KES
500 MZN1173.61500 KES
1000 MZN2347.23000 KES
2000 MZN4694.46000 KES
5000 MZN11736.15000 KES
10000 MZN23472.30000 KES