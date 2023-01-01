متكال موزمبيقي إلى دينار أردني

تحويل MZN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١١٫١٠٨ jod

1.00000 MZN = 0.01111 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:7 UTC
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MZN إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.436851.661830.9646518.3651
1GBP1.1529411.22915102.1761.656531.915911.1121821.1728
1USD0.937950.81357183.1271.34771.558720.904817.2256
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621250.01875110.01088460.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الدينار الأردني
1 MZN0.01111 JOD
5 MZN0.05554 JOD
10 MZN0.11108 JOD
20 MZN0.22215 JOD
50 MZN0.55538 JOD
100 MZN1.11076 JOD
250 MZN2.77690 JOD
500 MZN5.55380 JOD
1000 MZN11.10760 JOD
2000 MZN22.21520 JOD
5000 MZN55.53800 JOD
10000 MZN111.07600 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / ميثامبيكان
1 JOD90.02820 MZN
5 JOD450.14100 MZN
10 JOD900.28200 MZN
20 JOD1800.56400 MZN
50 JOD4501.41000 MZN
100 JOD9002.82000 MZN
250 JOD22507.05000 MZN
500 JOD45014.10000 MZN
1000 JOD90028.20000 MZN
2000 JOD180056.40000 MZN
5000 JOD450141.00000 MZN
10000 JOD900282.00000 MZN