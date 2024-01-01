Mozambik metikalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MZN → JOD çevirin

1.000 mzn
11,093 jod

1.00000 MZN = 0.01109 JOD

14:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856461.0779589.49211.45551.652920.94784518.4055
1 GBP1.167611.2586104.491.699421.929921.106721.49
1 USD0.92770.794534183.02061.350251.533390.8793517.0745
1 INR0.01117420.009570320.012045210.0162640.018470.01059190.205666

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Mozambik metikalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Ürdün Dinarı
1 MZN0.01109 JOD
5 MZN0.05546 JOD
10 MZN0.11093 JOD
20 MZN0.22186 JOD
50 MZN0.55464 JOD
100 MZN1.10929 JOD
250 MZN2.77322 JOD
500 MZN5.54645 JOD
1000 MZN11.09290 JOD
2000 MZN22.18580 JOD
5000 MZN55.46450 JOD
10000 MZN110.92900 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Mozambik Metikali
1 JOD90.14740 MZN
5 JOD450.73700 MZN
10 JOD901.47400 MZN
20 JOD1802.94800 MZN
50 JOD4507.37000 MZN
100 JOD9014.74000 MZN
250 JOD22536.85000 MZN
500 JOD45073.70000 MZN
1000 JOD90147.40000 MZN
2000 JOD180294.80000 MZN
5000 JOD450737.00000 MZN
10000 JOD901474.00000 MZN