bin Mozambik metikalinden Ürdün dinarına
Reel döviz kuru ile MZN → JOD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mozambik metikalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Mozambik Metikali
|1 JOD
|90.12690 MZN
|5 JOD
|450.63450 MZN
|10 JOD
|901.26900 MZN
|20 JOD
|1802.53800 MZN
|50 JOD
|4506.34500 MZN
|100 JOD
|9012.69000 MZN
|250 JOD
|22531.72500 MZN
|500 JOD
|45063.45000 MZN
|1000 JOD
|90126.90000 MZN
|2000 JOD
|180253.80000 MZN
|5000 JOD
|450634.50000 MZN
|10000 JOD
|901269.00000 MZN