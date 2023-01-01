bin Mozambik metikalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MZN → JOD çevirin

1.000 mzn
11,096 jod

1.00000 MZN = 0.01110 JOD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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MZN → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MZN → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Mozambik metikalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Mozambik metikali

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Çevrim kurları Mozambik Metikali / Ürdün Dinarı
1 MZN0.01110 JOD
5 MZN0.05548 JOD
10 MZN0.11095 JOD
20 MZN0.22191 JOD
50 MZN0.55478 JOD
100 MZN1.10955 JOD
250 MZN2.77387 JOD
500 MZN5.54775 JOD
1000 MZN11.09550 JOD
2000 MZN22.19100 JOD
5000 MZN55.47750 JOD
10000 MZN110.95500 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Mozambik Metikali
1 JOD90.12690 MZN
5 JOD450.63450 MZN
10 JOD901.26900 MZN
20 JOD1802.53800 MZN
50 JOD4506.34500 MZN
100 JOD9012.69000 MZN
250 JOD22531.72500 MZN
500 JOD45063.45000 MZN
1000 JOD90126.90000 MZN
2000 JOD180253.80000 MZN
5000 JOD450634.50000 MZN
10000 JOD901269.00000 MZN