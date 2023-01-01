100 دينار أردني إلى متكال موزمبيقي

تحويل JOD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jod
٨٬٩٩٦٫٩٧ mzn

1.00000 JOD = 89.96970 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
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JOD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.871351.059788.12471.451791.676080.9447519.3257
1GBP1.1476411.2161101.1311.666061.923451.0842422.178
1USD0.943650.822301183.161.371.581650.8915518.237
1INR0.01134760.009888180.01202510.01647430.01901940.01072090.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / ميثامبيكان
1 JOD89.96970 MZN
5 JOD449.84850 MZN
10 JOD899.69700 MZN
20 JOD1799.39400 MZN
50 JOD4498.48500 MZN
100 JOD8996.97000 MZN
250 JOD22492.42500 MZN
500 JOD44984.85000 MZN
1000 JOD89969.70000 MZN
2000 JOD179939.40000 MZN
5000 JOD449848.50000 MZN
10000 JOD899697.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الدينار الأردني
1 MZN0.01111 JOD
5 MZN0.05557 JOD
10 MZN0.11115 JOD
20 MZN0.22230 JOD
50 MZN0.55575 JOD
100 MZN1.11149 JOD
250 MZN2.77873 JOD
500 MZN5.55745 JOD
1000 MZN11.11490 JOD
2000 MZN22.22980 JOD
5000 MZN55.57450 JOD
10000 MZN111.14900 JOD