5 متكال موزمبيقي إلى دينار أردني

تحويل MZN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

5 mzn
0.055 jod

1.00000 MZN = 0.01107 JOD

Mid-market exchange rate at 00:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562951.0843589.83111.469891.66120.95759518.4444
1 GBP1.1678211.26635104.9091.71661.940021.118321.5401
1 USD0.92220.789671182.84331.355551.531980.8830517.0096
1 INR0.0111320.009532110.01207110.01636280.01849250.01065930.205323

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الدينار الأردني
1 MZN0.01107 JOD
5 MZN0.05535 JOD
10 MZN0.11070 JOD
20 MZN0.22140 JOD
50 MZN0.55349 JOD
100 MZN1.10698 JOD
250 MZN2.76745 JOD
500 MZN5.53490 JOD
1000 MZN11.06980 JOD
2000 MZN22.13960 JOD
5000 MZN55.34900 JOD
10000 MZN110.69800 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / ميثامبيكان
1 JOD90.33550 MZN
5 JOD451.67750 MZN
10 JOD903.35500 MZN
20 JOD1806.71000 MZN
50 JOD4516.77500 MZN
100 JOD9033.55000 MZN
250 JOD22583.87500 MZN
500 JOD45167.75000 MZN
1000 JOD90335.50000 MZN
2000 JOD180671.00000 MZN
5000 JOD451677.50000 MZN
10000 JOD903355.00000 MZN