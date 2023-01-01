1 بيزو مكسيكي إلى روبل روسي

تحويل MXN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٥٫٢٩ rub

1.00000 MXN = 5.29101 RUB

Mid-market exchange rate at 15:12
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858351.076989.84521.461781.63340.945618.6488
1 GBP1.1650311.2544104.6541.702721.902621.1016521.7226
1 USD0.92860.797194183.42951.35741.516760.878117.3171
1 INR0.01113030.00955530.011986210.016270.01818010.01052510.207566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / الروبل الروسي
1 MXN5.29101 RUB
5 MXN26.45505 RUB
10 MXN52.91010 RUB
20 MXN105.82020 RUB
50 MXN264.55050 RUB
100 MXN529.10100 RUB
250 MXN1322.75250 RUB
500 MXN2645.50500 RUB
1000 MXN5291.01000 RUB
2000 MXN10582.02000 RUB
5000 MXN26455.05000 RUB
10000 MXN52910.10000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Mexican Peso
1 RUB0.18900 MXN
5 RUB0.94500 MXN
10 RUB1.89000 MXN
20 RUB3.78000 MXN
50 RUB9.45000 MXN
100 RUB18.90000 MXN
250 RUB47.25000 MXN
500 RUB94.50000 MXN
1000 RUB189.00000 MXN
2000 RUB378.00000 MXN
5000 RUB945.00000 MXN
10000 RUB1890.00000 MXN