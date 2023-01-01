كواشا ملاوية إلى ليرة تركية

تحويل MWK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٢٥٫٠٤ try

1.00000 MWK = 0.02504 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:48 UTC
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MWK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661860.9647518.367
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915911.1122321.1748
1USD0.937850.813504183.1271.34781.55860.904817.2258
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874970.01088460.207223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

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MWK إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / ليرة تركية
1 MWK0.02504 TRY
5 MWK0.12521 TRY
10 MWK0.25042 TRY
20 MWK0.50084 TRY
50 MWK1.25211 TRY
100 MWK2.50421 TRY
250 MWK6.26053 TRY
500 MWK12.52105 TRY
1000 MWK25.04210 TRY
2000 MWK50.08420 TRY
5000 MWK125.21050 TRY
10000 MWK250.42100 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Malawian Kwacha
1 TRY39.93280 MWK
5 TRY199.66400 MWK
10 TRY399.32800 MWK
20 TRY798.65600 MWK
50 TRY1996.64000 MWK
100 TRY3993.28000 MWK
250 TRY9983.20000 MWK
500 TRY19966.40000 MWK
1000 TRY39932.80000 MWK
2000 TRY79865.60000 MWK
5000 TRY199664.00000 MWK
10000 TRY399328.00000 MWK