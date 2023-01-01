كواشا ملاوية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MWK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٫٥٥ nzd

1.00000 MWK = 0.00155 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:44 UTC
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MWK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436761.661650.964518.3617
1GBP1.1529411.22925102.1841.656481.915761.1120121.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.904617.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088210.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار نيوزيلندي
1 MWK0.00155 NZD
5 MWK0.00777 NZD
10 MWK0.01555 NZD
20 MWK0.03110 NZD
50 MWK0.07774 NZD
100 MWK0.15548 NZD
250 MWK0.38870 NZD
500 MWK0.77739 NZD
1000 MWK1.55479 NZD
2000 MWK3.10958 NZD
5000 MWK7.77395 NZD
10000 MWK15.54790 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Malawian Kwacha
1 NZD643.17400 MWK
5 NZD3215.87000 MWK
10 NZD6431.74000 MWK
20 NZD12863.48000 MWK
50 NZD32158.70000 MWK
100 NZD64317.40000 MWK
250 NZD160793.50000 MWK
500 NZD321587.00000 MWK
1000 NZD643174.00000 MWK
2000 NZD1286348.00000 MWK
5000 NZD3215870.00000 MWK
10000 NZD6431740.00000 MWK