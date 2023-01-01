كواشا ملاوية إلى شلن كيني

تحويل MWK إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
136 kes

1.00000 MWK = 0.13607 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436811.661390.964518.3674
1GBP1.15311.22935102.1921.656671.915621.1120721.178
1USD0.93790.813438183.1271.34761.558240.904617.227
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621130.01874530.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Malawian Kwacha / شلن كيني
1 MWK0.13607 KES
5 MWK0.68036 KES
10 MWK1.36073 KES
20 MWK2.72146 KES
50 MWK6.80365 KES
100 MWK13.60730 KES
250 MWK34.01825 KES
500 MWK68.03650 KES
1000 MWK136.07300 KES
2000 MWK272.14600 KES
5000 MWK680.36500 KES
10000 MWK1360.73000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Malawian Kwacha
1 KES7.34898 MWK
5 KES36.74490 MWK
10 KES73.48980 MWK
20 KES146.97960 MWK
50 KES367.44900 MWK
100 KES734.89800 MWK
250 KES1837.24500 MWK
500 KES3674.49000 MWK
1000 KES7348.98000 MWK
2000 KES14697.96000 MWK
5000 KES36744.90000 MWK
10000 KES73489.80000 MWK