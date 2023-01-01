روبية موريشية إلى بات تايلاندي

تحويل MUR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨٠٩٫٤١ thb

1.00000 MUR = 0.80941 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / باهت تايلندي
1 MUR0.80941 THB
5 MUR4.04703 THB
10 MUR8.09406 THB
20 MUR16.18812 THB
50 MUR40.47030 THB
100 MUR80.94060 THB
250 MUR202.35150 THB
500 MUR404.70300 THB
1000 MUR809.40600 THB
2000 MUR1618.81200 THB
5000 MUR4047.03000 THB
10000 MUR8094.06000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Mauritian Rupee
1 THB1.23547 MUR
5 THB6.17735 MUR
10 THB12.35470 MUR
20 THB24.70940 MUR
50 THB61.77350 MUR
100 THB123.54700 MUR
250 THB308.86750 MUR
500 THB617.73500 MUR
1000 THB1235.47000 MUR
2000 THB2470.94000 MUR
5000 THB6177.35000 MUR
10000 THB12354.70000 MUR