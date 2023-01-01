روبية موريشية إلى دينار صربي

تحويل MUR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٤٦٥٫٧٣ rsd

1.00000 MUR = 2.46573 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى RSD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدينار الصربي
1 MUR2.46573 RSD
5 MUR12.32865 RSD
10 MUR24.65730 RSD
20 MUR49.31460 RSD
50 MUR123.28650 RSD
100 MUR246.57300 RSD
250 MUR616.43250 RSD
500 MUR1232.86500 RSD
1000 MUR2465.73000 RSD
2000 MUR4931.46000 RSD
5000 MUR12328.65000 RSD
10000 MUR24657.30000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Mauritian Rupee
1 RSD0.40556 MUR
5 RSD2.02780 MUR
10 RSD4.05559 MUR
20 RSD8.11118 MUR
50 RSD20.27795 MUR
100 RSD40.55590 MUR
250 RSD101.38975 MUR
500 RSD202.77950 MUR
1000 RSD405.55900 MUR
2000 RSD811.11800 MUR
5000 RSD2027.79500 MUR
10000 RSD4055.59000 MUR