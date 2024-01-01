10 روبية موريشية إلى دينار صربي

تحويل MUR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
23.34 rsd

1.00000 MUR = 2.33355 RSD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدينار الصربي
1 MUR2.33355 RSD
5 MUR11.66775 RSD
10 MUR23.33550 RSD
20 MUR46.67100 RSD
50 MUR116.67750 RSD
100 MUR233.35500 RSD
250 MUR583.38750 RSD
500 MUR1166.77500 RSD
1000 MUR2333.55000 RSD
2000 MUR4667.10000 RSD
5000 MUR11667.75000 RSD
10000 MUR23335.50000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Mauritian Rupee
1 RSD0.42853 MUR
5 RSD2.14265 MUR
10 RSD4.28531 MUR
20 RSD8.57062 MUR
50 RSD21.42655 MUR
100 RSD42.85310 MUR
250 RSD107.13275 MUR
500 RSD214.26550 MUR
1000 RSD428.53100 MUR
2000 RSD857.06200 MUR
5000 RSD2142.65500 MUR
10000 RSD4285.31000 MUR