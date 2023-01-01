روبية موريشية إلى بالبوا بنمي

تحويل MUR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٢٫٤٠ pab

1.00000 MUR = 0.02240 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Panamanian Balboa
1 MUR0.02240 PAB
5 MUR0.11198 PAB
10 MUR0.22396 PAB
20 MUR0.44793 PAB
50 MUR1.11982 PAB
100 MUR2.23964 PAB
250 MUR5.59910 PAB
500 MUR11.19820 PAB
1000 MUR22.39640 PAB
2000 MUR44.79280 PAB
5000 MUR111.98200 PAB
10000 MUR223.96400 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mauritian Rupee
1 PAB44.65000 MUR
5 PAB223.25000 MUR
10 PAB446.50000 MUR
20 PAB893.00000 MUR
50 PAB2232.50000 MUR
100 PAB4465.00000 MUR
250 PAB11162.50000 MUR
500 PAB22325.00000 MUR
1000 PAB44650.00000 MUR
2000 PAB89300.00000 MUR
5000 PAB223250.00000 MUR
10000 PAB446500.00000 MUR