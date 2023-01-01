100 بالبوا بنمي إلى روبية موريشية

تحويل PAB إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pab
٤٬٤٢٥ mur

1.00000 PAB = 44.25000 MUR

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنمي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mauritian Rupee
1 PAB44.25000 MUR
5 PAB221.25000 MUR
10 PAB442.50000 MUR
20 PAB885.00000 MUR
50 PAB2212.50000 MUR
100 PAB4425.00000 MUR
250 PAB11062.50000 MUR
500 PAB22125.00000 MUR
1000 PAB44250.00000 MUR
2000 PAB88500.00000 MUR
5000 PAB221250.00000 MUR
10000 PAB442500.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Panamanian Balboa
1 MUR0.02260 PAB
5 MUR0.11299 PAB
10 MUR0.22599 PAB
20 MUR0.45198 PAB
50 MUR1.12994 PAB
100 MUR2.25989 PAB
250 MUR5.64973 PAB
500 MUR11.29945 PAB
1000 MUR22.59890 PAB
2000 MUR45.19780 PAB
5000 MUR112.99450 PAB
10000 MUR225.98900 PAB