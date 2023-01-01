روبية موريشية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MUR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٧٥٫١٦ hkd

1.00000 MUR = 0.17516 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:9 UTC
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MUR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار هونغ كونغ
1 MUR0.17516 HKD
5 MUR0.87580 HKD
10 MUR1.75159 HKD
20 MUR3.50318 HKD
50 MUR8.75795 HKD
100 MUR17.51590 HKD
250 MUR43.78975 HKD
500 MUR87.57950 HKD
1000 MUR175.15900 HKD
2000 MUR350.31800 HKD
5000 MUR875.79500 HKD
10000 MUR1751.59000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mauritian Rupee
100 HKD570.91000 MUR
200 HKD1141.82000 MUR
300 HKD1712.73000 MUR
500 HKD2854.55000 MUR
1000 HKD5709.10000 MUR
2000 HKD11418.20000 MUR
2500 HKD14272.75000 MUR
3000 HKD17127.30000 MUR
4000 HKD22836.40000 MUR
5000 HKD28545.50000 MUR
10000 HKD57091.00000 MUR
20000 HKD114182.00000 MUR