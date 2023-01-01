روبية موريشية إلى دولار هونغ كونغ
تحويل MUR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mauritian Rupee
|100 HKD
|570.91000 MUR
|200 HKD
|1141.82000 MUR
|300 HKD
|1712.73000 MUR
|500 HKD
|2854.55000 MUR
|1000 HKD
|5709.10000 MUR
|2000 HKD
|11418.20000 MUR
|2500 HKD
|14272.75000 MUR
|3000 HKD
|17127.30000 MUR
|4000 HKD
|22836.40000 MUR
|5000 HKD
|28545.50000 MUR
|10000 HKD
|57091.00000 MUR
|20000 HKD
|114182.00000 MUR