باتاكا ماكاوية إلى شلن تنزاني
تحويل MOP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Macanese pataca
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Macanese Pataca / الشلن التنزاني
|1 MOP
|310.81300 TZS
|5 MOP
|1554.06500 TZS
|10 MOP
|3108.13000 TZS
|20 MOP
|6216.26000 TZS
|50 MOP
|15540.65000 TZS
|100 MOP
|31081.30000 TZS
|250 MOP
|77703.25000 TZS
|500 MOP
|155406.50000 TZS
|1000 MOP
|310813.00000 TZS
|2000 MOP
|621626.00000 TZS
|5000 MOP
|1554065.00000 TZS
|10000 MOP
|3108130.00000 TZS