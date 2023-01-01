باتاكا ماكاوية إلى شلن تنزاني

تحويل MOP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٣١٠٬٨١٣ tzs

1.00000 MOP = 310.81300 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:47 UTC
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MOP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.661830.964118.3683
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916671.1119321.185
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559090.904517.2327
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875550.01088090.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الشلن التنزاني
1 MOP310.81300 TZS
5 MOP1554.06500 TZS
10 MOP3108.13000 TZS
20 MOP6216.26000 TZS
50 MOP15540.65000 TZS
100 MOP31081.30000 TZS
250 MOP77703.25000 TZS
500 MOP155406.50000 TZS
1000 MOP310813.00000 TZS
2000 MOP621626.00000 TZS
5000 MOP1554065.00000 TZS
10000 MOP3108130.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Macanese Pataca
1 TZS0.00322 MOP
5 TZS0.01609 MOP
10 TZS0.03217 MOP
20 TZS0.06435 MOP
50 TZS0.16087 MOP
100 TZS0.32174 MOP
250 TZS0.80434 MOP
500 TZS1.60869 MOP
1000 TZS3.21737 MOP
2000 TZS6.43474 MOP
5000 TZS16.08685 MOP
10000 TZS32.17370 MOP