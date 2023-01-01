باتاكا ماكاوية إلى درهم مغربي

تحويل MOP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
1275.90 mad

1.00000 MOP = 1.27590 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:42 UTC
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MOP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.661960.964218.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916821.1120521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهم المغربي
1 MOP1.27590 MAD
5 MOP6.37950 MAD
10 MOP12.75900 MAD
20 MOP25.51800 MAD
50 MOP63.79500 MAD
100 MOP127.59000 MAD
250 MOP318.97500 MAD
500 MOP637.95000 MAD
1000 MOP1275.90000 MAD
2000 MOP2551.80000 MAD
5000 MOP6379.50000 MAD
10000 MOP12759.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Macanese Pataca
1 MAD0.78376 MOP
5 MAD3.91881 MOP
10 MAD7.83762 MOP
20 MAD15.67524 MOP
50 MAD39.18810 MOP
100 MAD78.37620 MOP
250 MAD195.94050 MOP
500 MAD391.88100 MOP
1000 MAD783.76200 MOP
2000 MAD1567.52400 MOP
5000 MAD3918.81000 MOP
10000 MAD7837.62000 MOP