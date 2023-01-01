باتاكا ماكاوية إلى جنيه جيرزي

تحويل MOP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
98.64 jep

1.00000 MOP = 0.09864 JEP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0952591.27271.491241.657960.9643518.8064
1 GBP1.1528711.26265105.2231.719161.911371.1117721.6808
1 USD0.913050.791985183.3351.361551.513780.880517.1709
1 INR0.01095620.009503630.011999810.01633830.01816490.01056580.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه جيرسي
1 MOP0.09864 JEP
5 MOP0.49320 JEP
10 MOP0.98640 JEP
20 MOP1.97279 JEP
50 MOP4.93199 JEP
100 MOP9.86397 JEP
250 MOP24.65992 JEP
500 MOP49.31985 JEP
1000 MOP98.63970 JEP
2000 MOP197.27940 JEP
5000 MOP493.19850 JEP
10000 MOP986.39700 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Macanese Pataca
1 JEP10.13790 MOP
5 JEP50.68950 MOP
10 JEP101.37900 MOP
20 JEP202.75800 MOP
50 JEP506.89500 MOP
100 JEP1013.79000 MOP
250 JEP2534.47500 MOP
500 JEP5068.95000 MOP
1000 JEP10137.90000 MOP
2000 JEP20275.80000 MOP
5000 JEP50689.50000 MOP
10000 JEP101379.00000 MOP