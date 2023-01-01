ألف جنيه جيرزي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل JEP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٩٬٨٠٨٫٦٩ mop

1.00000 JEP = 9.80869 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Macanese Pataca
1 JEP9.80869 MOP
5 JEP49.04345 MOP
10 JEP98.08690 MOP
20 JEP196.17380 MOP
50 JEP490.43450 MOP
100 JEP980.86900 MOP
250 JEP2452.17250 MOP
500 JEP4904.34500 MOP
1000 JEP9808.69000 MOP
2000 JEP19617.38000 MOP
5000 JEP49043.45000 MOP
10000 JEP98086.90000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه جيرسي
1 MOP0.10195 JEP
5 MOP0.50975 JEP
10 MOP1.01950 JEP
20 MOP2.03900 JEP
50 MOP5.09750 JEP
100 MOP10.19500 JEP
250 MOP25.48750 JEP
500 MOP50.97500 JEP
1000 MOP101.95000 JEP
2000 MOP203.90000 JEP
5000 MOP509.75000 JEP
10000 MOP1019.50000 JEP