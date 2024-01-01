Makau patacasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MOP → JEP çevirin

1.000 mop
98,92 jep

1.00000 MOP = 0.09892 JEP

12:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561551.074589.22481.454821.652310.94813518.3574
1 GBP1.1680111.25505104.2171.699271.929961.1074321.442
1 USD0.930650.796781183.03841.353951.537750.8823517.0846
1 INR0.01120770.009595330.012042610.01630510.01851860.01062580.205743

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Jersey poundu
1 MOP0.09892 JEP
5 MOP0.49462 JEP
10 MOP0.98924 JEP
20 MOP1.97847 JEP
50 MOP4.94618 JEP
100 MOP9.89237 JEP
250 MOP24.73092 JEP
500 MOP49.46185 JEP
1000 MOP98.92370 JEP
2000 MOP197.84740 JEP
5000 MOP494.61850 JEP
10000 MOP989.23700 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Makau Patakası
1 JEP10.10880 MOP
5 JEP50.54400 MOP
10 JEP101.08800 MOP
20 JEP202.17600 MOP
50 JEP505.44000 MOP
100 JEP1010.88000 MOP
250 JEP2527.20000 MOP
500 JEP5054.40000 MOP
1000 JEP10108.80000 MOP
2000 JEP20217.60000 MOP
5000 JEP50544.00000 MOP
10000 JEP101088.00000 MOP