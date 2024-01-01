100 Makau patacasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MOP → JEP çevirin

100 mop
9,95 jep

1,000 MOP = 0,09950 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Makau patacasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Jersey poundu
1 MOP0,09950 JEP
5 MOP0,49749 JEP
10 MOP0,99497 JEP
20 MOP1,98995 JEP
50 MOP4,97487 JEP
100 MOP9,94974 JEP
250 MOP24,87435 JEP
500 MOP49,74870 JEP
1000 MOP99,49740 JEP
2000 MOP198,99480 JEP
5000 MOP497,48700 JEP
10000 MOP994,97400 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Makau Patakası
1 JEP10,05050 MOP
5 JEP50,25250 MOP
10 JEP100,50500 MOP
20 JEP201,01000 MOP
50 JEP502,52500 MOP
100 JEP1.005,05000 MOP
250 JEP2.512,62500 MOP
500 JEP5.025,25000 MOP
1000 JEP10.050,50000 MOP
2000 JEP20.101,00000 MOP
5000 JEP50.252,50000 MOP
10000 JEP100.505,00000 MOP