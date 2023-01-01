دينار مقدوني إلى دينار كويتي

تحويل MKD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
5.334 kwd

1.00000 MKD = 0.00533 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:57 UTC
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MKD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61011.437361.661680.9642518.3755
1GBP1.1532711.2294102.1881.65761.91631.1120421.1912
1USD0.938050.813405183.121.34831.558720.904517.237
1INR0.01128540.009785910.012030810.01622110.01875270.01088190.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Kuwaiti Dinar
1 MKD0.00533 KWD
5 MKD0.02667 KWD
10 MKD0.05334 KWD
20 MKD0.10669 KWD
50 MKD0.26672 KWD
100 MKD0.53343 KWD
250 MKD1.33358 KWD
500 MKD2.66716 KWD
1000 MKD5.33431 KWD
2000 MKD10.66862 KWD
5000 MKD26.67155 KWD
10000 MKD53.34310 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دينار مقدوني
1 KWD187.46600 MKD
5 KWD937.33000 MKD
10 KWD1874.66000 MKD
20 KWD3749.32000 MKD
50 KWD9373.30000 MKD
100 KWD18746.60000 MKD
250 KWD46866.50000 MKD
500 KWD93733.00000 MKD
1000 KWD187466.00000 MKD
2000 KWD374932.00000 MKD
5000 KWD937330.00000 MKD
10000 KWD1874660.00000 MKD