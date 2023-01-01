أرياري مدغشقري إلى شلن تنزاني

تحويل MGA إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٥٥٢٫٣٧ tzs

1.00000 MGA = 0.55237 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.61421.437641.661760.964418.3657
1GBP1.1530711.22935102.1841.657781.916221.1120221.178
1USD0.9380.813438183.121.34851.558720.904517.227
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الشلن التنزاني
1 MGA0.55237 TZS
5 MGA2.76185 TZS
10 MGA5.52370 TZS
20 MGA11.04740 TZS
50 MGA27.61850 TZS
100 MGA55.23700 TZS
250 MGA138.09250 TZS
500 MGA276.18500 TZS
1000 MGA552.37000 TZS
2000 MGA1104.74000 TZS
5000 MGA2761.85000 TZS
10000 MGA5523.70000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / أرياري مدغشقر
1 TZS1.81038 MGA
5 TZS9.05190 MGA
10 TZS18.10380 MGA
20 TZS36.20760 MGA
50 TZS90.51900 MGA
100 TZS181.03800 MGA
250 TZS452.59500 MGA
500 TZS905.19000 MGA
1000 TZS1810.38000 MGA
2000 TZS3620.76000 MGA
5000 TZS9051.90000 MGA
10000 TZS18103.80000 MGA