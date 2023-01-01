أرياري مدغشقري إلى ريال قطري

تحويل MGA إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٨٠ qar

1.00000 MGA = 0.00080 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:43 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MGA إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.61421.437581.661760.964418.3665
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916221.1119621.1789
1USD0.93790.813438183.121.348451.558720.904617.2277
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622290.01875270.01088310.207263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الريال القطري
1 MGA0.00080 QAR
5 MGA0.00402 QAR
10 MGA0.00804 QAR
20 MGA0.01608 QAR
50 MGA0.04020 QAR
100 MGA0.08039 QAR
250 MGA0.20098 QAR
500 MGA0.40196 QAR
1000 MGA0.80393 QAR
2000 MGA1.60785 QAR
5000 MGA4.01963 QAR
10000 MGA8.03925 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / أرياري مدغشقر
1 QAR1243.90000 MGA
5 QAR6219.50000 MGA
10 QAR12439.00000 MGA
20 QAR24878.00000 MGA
50 QAR62195.00000 MGA
100 QAR124390.00000 MGA
250 QAR310975.00000 MGA
500 QAR621950.00000 MGA
1000 QAR1243900.00000 MGA
2000 QAR2487800.00000 MGA
5000 QAR6219500.00000 MGA
10000 QAR12439000.00000 MGA