لوتي ليسوتو إلى ريال قطري

تحويل LSL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
192.47 qar

1.00000 LSL = 0.19247 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:56 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LSL إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437451.661910.9638518.3668
1GBP1.1530711.2294102.1881.657481.91631.1113921.1781
1USD0.93790.813405183.121.34821.558720.90417.2264
1INR0.01128380.009785910.012030810.01621990.01875270.01087580.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال القطري
1 LSL0.19247 QAR
5 LSL0.96233 QAR
10 LSL1.92467 QAR
20 LSL3.84934 QAR
50 LSL9.62335 QAR
100 LSL19.24670 QAR
250 LSL48.11675 QAR
500 LSL96.23350 QAR
1000 LSL192.46700 QAR
2000 LSL384.93400 QAR
5000 LSL962.33500 QAR
10000 LSL1924.67000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Lesotho Loti
1 QAR5.19570 LSL
5 QAR25.97850 LSL
10 QAR51.95700 LSL
20 QAR103.91400 LSL
50 QAR259.78500 LSL
100 QAR519.57000 LSL
250 QAR1298.92500 LSL
500 QAR2597.85000 LSL
1000 QAR5195.70000 LSL
2000 QAR10391.40000 LSL
5000 QAR25978.50000 LSL
10000 QAR51957.00000 LSL