50 ريال قطري إلى لوتي ليسوتو

تحويل QAR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ qar
٢٥٠٫٠٠ lsl

1.00000 QAR = 5.00001 LSL

Mid-market exchange rate at 11:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.0751589.4481.466561.651410.964118.7567
1GBP1.1555411.2424103.3621.69471.90831.1140521.6745
1USD0.93010.804894183.19581.364051.535980.8967517.4457
1INR0.01117970.009674690.012019810.01639570.01846220.01077880.209694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / Lesotho Loti
1 QAR5.00001 LSL
5 QAR25.00005 LSL
10 QAR50.00010 LSL
20 QAR100.00020 LSL
50 QAR250.00050 LSL
100 QAR500.00100 LSL
250 QAR1250.00250 LSL
500 QAR2500.00500 LSL
1000 QAR5000.01000 LSL
2000 QAR10000.02000 LSL
5000 QAR25000.05000 LSL
10000 QAR50000.10000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال القطري
1 LSL0.20000 QAR
5 LSL1.00000 QAR
10 LSL1.99999 QAR
20 LSL3.99998 QAR
50 LSL9.99995 QAR
100 LSL19.99990 QAR
250 LSL49.99975 QAR
500 LSL99.99950 QAR
1000 LSL199.99900 QAR
2000 LSL399.99800 QAR
5000 LSL999.99500 QAR
10000 LSL1999.99000 QAR