100 ريال قطري إلى لوتي ليسوتو

تحويل QAR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ qar
٤٩٩٫٩٠ lsl

1.00000 QAR = 4.99897 LSL

Mid-market exchange rate at 11:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.075389.45971.466661.651770.964218.7586
1GBP1.155411.24235103.3571.69451.908371.1140421.6728
1USD0.930050.804926183.19511.363951.53610.896817.445
1INR0.01117820.009675160.012019910.01639460.01846380.01077950.209688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Lesotho Loti
1 QAR4.99897 LSL
5 QAR24.99485 LSL
10 QAR49.98970 LSL
20 QAR99.97940 LSL
50 QAR249.94850 LSL
100 QAR499.89700 LSL
250 QAR1249.74250 LSL
500 QAR2499.48500 LSL
1000 QAR4998.97000 LSL
2000 QAR9997.94000 LSL
5000 QAR24994.85000 LSL
10000 QAR49989.70000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال القطري
1 LSL0.20004 QAR
5 LSL1.00021 QAR
10 LSL2.00041 QAR
20 LSL4.00082 QAR
50 LSL10.00205 QAR
100 LSL20.00410 QAR
250 LSL50.01025 QAR
500 LSL100.02050 QAR
1000 LSL200.04100 QAR
2000 LSL400.08200 QAR
5000 LSL1000.20500 QAR
10000 LSL2000.41000 QAR