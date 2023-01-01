لوتي ليسوتو إلى نيراس نيجيري

تحويل LSL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٤٠٬٧٠١ ngn

1.00000 LSL = 40.70100 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:55 UTC
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LSL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437291.661650.9638518.3608
1GBP1.1530711.2294102.1881.657291.9161.1113921.1713
1USD0.93790.813405183.121.348051.558480.90417.2208
1INR0.01128380.009785910.012030810.01621810.01874980.01087580.20718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / النيرة النيجيرية
1 LSL40.70100 NGN
5 LSL203.50500 NGN
10 LSL407.01000 NGN
20 LSL814.02000 NGN
50 LSL2035.05000 NGN
100 LSL4070.10000 NGN
250 LSL10175.25000 NGN
500 LSL20350.50000 NGN
1000 LSL40701.00000 NGN
2000 LSL81402.00000 NGN
5000 LSL203505.00000 NGN
10000 LSL407010.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Lesotho Loti
1 NGN0.02457 LSL
5 NGN0.12285 LSL
10 NGN0.24569 LSL
20 NGN0.49139 LSL
50 NGN1.22847 LSL
100 NGN2.45694 LSL
250 NGN6.14235 LSL
500 NGN12.28470 LSL
1000 NGN24.56940 LSL
2000 NGN49.13880 LSL
5000 NGN122.84700 LSL
10000 NGN245.69400 LSL