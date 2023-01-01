دولار ليبيري إلى فرنك سويسري

تحويل LRD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
587 xpf

1.00000 LRD = 0.58678 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.63921.43741.661710.963918.357
1GBP1.1531411.2296102.2041.657381.916011.1115121.1663
1USD0.937750.813273183.121.34791.558240.903917.214
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621630.01874690.01087460.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / فرنك الـ CFP
1 LRD0.58678 XPF
5 LRD2.93390 XPF
10 LRD5.86780 XPF
20 LRD11.73560 XPF
50 LRD29.33900 XPF
100 LRD58.67800 XPF
250 LRD146.69500 XPF
500 LRD293.39000 XPF
1000 LRD586.78000 XPF
2000 LRD1173.56000 XPF
5000 LRD2933.90000 XPF
10000 LRD5867.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار ليبري
1 XPF1.70422 LRD
5 XPF8.52110 LRD
10 XPF17.04220 LRD
20 XPF34.08440 LRD
50 XPF85.21100 LRD
100 XPF170.42200 LRD
250 XPF426.05500 LRD
500 XPF852.11000 LRD
1000 XPF1704.22000 LRD
2000 XPF3408.44000 LRD
5000 XPF8521.10000 LRD
10000 XPF17042.20000 LRD