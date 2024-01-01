Liberya dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile LRD → XPF çevirin

1.000 lrd
585 xpf

1.00000 LRD = 0.58478 XPF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554351.0738589.1751.453721.651820.9483618.3304
1 GBP1.16911.25535104.2471.699431.931011.1086321.4286
1 USD0.931250.796591183.04231.353751.538220.8831517.0698
1 INR0.01121390.009592590.012042110.01630190.01852340.01063490.205555

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Liberya dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / CFP Frangı
1 LRD0.58478 XPF
5 LRD2.92392 XPF
10 LRD5.84783 XPF
20 LRD11.69566 XPF
50 LRD29.23915 XPF
100 LRD58.47830 XPF
250 LRD146.19575 XPF
500 LRD292.39150 XPF
1000 LRD584.78300 XPF
2000 LRD1169.56600 XPF
5000 LRD2923.91500 XPF
10000 LRD5847.83000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Liberya Doları
1 XPF1.71004 LRD
5 XPF8.55020 LRD
10 XPF17.10040 LRD
20 XPF34.20080 LRD
50 XPF85.50200 LRD
100 XPF171.00400 LRD
250 XPF427.51000 LRD
500 XPF855.02000 LRD
1000 XPF1710.04000 LRD
2000 XPF3420.08000 LRD
5000 XPF8550.20000 LRD
10000 XPF17100.40000 LRD