bin Liberya dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile LRD → XPF çevirin

1.000 lrd
564 xpf

1,000L$ LRD = 0,5645₣ XPF

04:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57200,5760
Düşük0,56050,5605
Ortalama0,56480,5690
Değişim-1.32%-1.90%
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1 LRD → XPF istatistikleri

LRD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5720, en düşük 0,5605 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5648 oldu. LRD → XPF kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

LRD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5760, en düşük 0,5605 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5690 oldu. LRD → XPF kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2310,9270,7831,33883,741,682
1 CAD0,723113,1830,6710,5670,96860,5541,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65610,8451,44390,2891,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / CFP Frangı
1 LRD0,56447 XPF
5 LRD2,82233 XPF
10 LRD5,64465 XPF
20 LRD11,28930 XPF
50 LRD28,22325 XPF
100 LRD56,44650 XPF
250 LRD141,11625 XPF
500 LRD282,23250 XPF
1000 LRD564,46500 XPF
2000 LRD1.128,93000 XPF
5000 LRD2.822,32500 XPF
10000 LRD5.644,65000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Liberya Doları
1 XPF1,77159 LRD
5 XPF8,85795 LRD
10 XPF17,71590 LRD
20 XPF35,43180 LRD
50 XPF88,57950 LRD
100 XPF177,15900 LRD
250 XPF442,89750 LRD
500 XPF885,79500 LRD
1000 XPF1.771,59000 LRD
2000 XPF3.543,18000 LRD
5000 XPF8.857,95000 LRD
10000 XPF17.715,90000 LRD