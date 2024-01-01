1 İsviçre frangından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → LRD çevirin

1 xpf
1,78 lrd

1,000₣ XPF = 1,778L$ LRD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,78401,7840
Düşük1,75031,7362
Ortalama1,77151,7580
Değişim1.61%2.33%
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1 XPF → LRD istatistikleri

XPF → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7840, en düşük 1,7503 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7715 oldu. XPF → LRD kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

XPF → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7840, en düşük 1,7362 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7580 oldu. XPF → LRD kurundaki değişiklik 2.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Liberya Doları
1 XPF1,77841 LRD
5 XPF8,89205 LRD
10 XPF17,78410 LRD
20 XPF35,56820 LRD
50 XPF88,92050 LRD
100 XPF177,84100 LRD
250 XPF444,60250 LRD
500 XPF889,20500 LRD
1000 XPF1.778,41000 LRD
2000 XPF3.556,82000 LRD
5000 XPF8.892,05000 LRD
10000 XPF17.784,10000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / CFP Frangı
1 LRD0,56230 XPF
5 LRD2,81150 XPF
10 LRD5,62300 XPF
20 LRD11,24600 XPF
50 LRD28,11500 XPF
100 LRD56,23000 XPF
250 LRD140,57500 XPF
500 LRD281,15000 XPF
1000 LRD562,30000 XPF
2000 LRD1.124,60000 XPF
5000 LRD2.811,50000 XPF
10000 LRD5.623,00000 XPF